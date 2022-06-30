Аксенов сообщил о переносе старта железнодорожного сообщения между Крымом и Херсонской, а также Запорожской областями

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30 июня 2022, 22:59 Источник: Telegram

Железная дорога. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Старт железнодорожного сообщения между Крымом и подконтрольными России территориями Запорожской и Херсонской областей, запланированное на 1 июля, переносится по соображениям безопасности. Об этом сообщил в четверг в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«В связи с тем, что работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой – Мелитополь, Джанкой – Херсон не завершены до конца, а безопасность здоровья и жизни граждан на сегодняшний день является для нас основным приоритетом, принято решение о переносе старта движения железнодорожного транспорта с территории Республики Крым на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей», - написал Аксенов.

Он также пообещал, что мероприятия по обеспечению безопасности будут завершены через несколько дней, а информация о новом расписании движения поездов появится уже 1 июля. При этом купленные ранее билеты будут актуальны для поездок в другие даты.

Глава Херсонской временной гражданской администрации Владимир Сальдо заявлял о готовности региона запустить железнодорожное сообщение с Крымом еще 19 июня.