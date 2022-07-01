Минобороны России: союзные войска РФ и ЛНР вышли непосредственно к Лисичанску

Аргументы Недели → В мире 13+

1 июля 2022, 12:36

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Союзные войска РФ и Луганской народной республики вышли непосредственно к городу Лисичанску. Об этом, как передает РИА Новости, заявило российское министерство обороны.

«Минобороны России: союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску, взяты под контроль Лисичанский НПЗ, шахта Матросская, Желатиновый завод и Тополевка», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Согласно сведениям, предоставленным МО, армия Украины в течение суток потеряла в районе Лисичанска порядка 200 человек.

Как сообщалось ранее сегодня, глава ДНР Денис Пушилин указал на то, что киевская сторона несколько раз срывала обмен пленными с республикой.