Пушилин: Украина несколько раз срывала обмен пленными с ДНР, он состоялся только с четвертой попытки

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1 июля 2022, 12:09

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Киевская сторона несколько раз срывала обмен пленными с Донецкой народной республикой, он состоялся только с четвертой попытки. На это, как передает ТАСС, указал руководитель ДНР Денис Пушилин.

«Украина несколько раз срывала обмен военнопленными с ДНР, он получился только с четвертой попытки, заявил Денис Пушилин», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

По словам политического деятеля, в рамках состоявшегося некоторое время назад обмена Украина передала 49 военных из ДНР. Киеву передали 37 бойцов националистических батальонов, которые не причастны к военным преступлениям.

Ранее сегодня сообщалось, что подразделения ЛНР и России взяли под контроль ряд населенных пунктов на территории Донбасса. Это позволило начать наступление на город Северск.