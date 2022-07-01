Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

ТАСС: войска ЛНР и России освободили ряд населенных пунктов в Донбассе, что позволило начать наступление на Северск

, 09:06 Источник: Telegram-канал ТАСС

ТАСС: войска ЛНР и России освободили ряд населенных пунктов в Донбассе, что позволило начать наступление на Северск
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Войска ЛНР и России освободили ряд населенных пунктов, расположенных на территории Донбасса, что позволило начать наступление на город Северск. Соответствующую информацию распространил ТАСС.

«Силы Луганской народной республики и России освободили ряд населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, что позволило начать наступление на Северск, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, посол ЛНР в Москве Родион Мирошник указал на то, что украинская сторона ударила из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Ровеньки.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram