Из Крыма в Херсон отправился первый за восемь лет автобус

После восьмилетнего перерыва заработало автобусное сообщение между Крымом и Херсоном, а также Мелитополем и Бердянском. Об этом утром в пятницу, 1 июля, сообщил корреспондент РИА Новости.

Согласно последней информации, первый рейсовый автобус к настоящему моменту выехал из Симферополя в Херсон.