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Из Крыма в Херсон отправился первый за восемь лет автобус

, 07:08 Источник: РИА "Новости"

Из Крыма в Херсон отправился первый за восемь лет автобус
автобус, https://unsplash.com/photos/6fF-Ojxov6o
После восьмилетнего перерыва заработало автобусное сообщение между Крымом и Херсоном, а также Мелитополем и Бердянском. Об этом утром в пятницу, 1 июля, сообщил корреспондент РИА Новости.
Согласно последней информации, первый рейсовый автобус к настоящему моменту выехал из Симферополя в Херсон.
Временно исполняющий обязанности министра транспорта Крыма Николай Лукашенко в рамках разговора с представителями СМИ на автостанции в Симферополе назвал вышеуказанное событие знаковым. По его словам, все билеты на автобус были раскуплены.

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