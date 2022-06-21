Кирилл Стремоусов: железнодорожное сообщение в Херсонской области планируют запустить через 1,5—2 недели

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21 июня 2022, 12:18 Источник: ТАСС

Российский поезд, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил в разговоре с ТАСС о запуске железнодорожного сообщения в Херсонской области в течение двух недель.

«С первых чисел июля запускается железнодорожное сообщение», — уточнил он.



На данный момент происходит подготовка вокзала Херсона к открытию.



По информации сотрудника железной дороги Андрея Габрещука, здание вокзала практически не повреждено в результате атаки вооруженных сил Украины.



Ранее Стремоусов заявил, что Херсонская область планирует стать одним из субъектов Российской Федерации до конца этого года. Замглавы ВГА также упомянул о необходимости принятия этого решения путем референдума.