Кирилл Стремоусов: железнодорожное сообщение в Херсонской области планируют запустить через 1,5—2 недели

Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил в разговоре с ТАСС о запуске железнодорожного сообщения в Херсонской области в течение двух недель.
«С первых чисел июля запускается железнодорожное сообщение», — уточнил он.
На данный момент происходит подготовка вокзала Херсона к открытию.
По информации сотрудника железной дороги Андрея Габрещука, здание вокзала практически не повреждено в результате атаки вооруженных сил Украины.
Ранее Стремоусов заявил, что Херсонская область планирует стать одним из субъектов Российской Федерации до конца этого года. Замглавы ВГА также упомянул о необходимости принятия этого решения путем референдума.