Пушилин заявил, что вопрос обмена иностранцев, приговоренных в ДНР к смертной казни, пока не обсуждается

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30 июня 2022, 21:42 Источник: ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Вопрос обмена британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна, приговоренных в ДНР к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Украины, пока не обсуждается. Об этом в четверг заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«На данном этапе этот вопрос даже не обсуждается», - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о возможности обмена. Он также подчеркнул, что представители Великобритании и Марокко, чьими гражданами являются осужденные, не обращались к руководству ДНР.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина,а также марокканца Брагима Саадуна.