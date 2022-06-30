Пресс-секретарь Зеленского о словах Видодо: если президент хочет кому-то передать послание, он делает это публично

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30 июня 2022, 21:26 Источник: ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Kay Nietfeld/globallook.com

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал слова президента Индонезии Джоко Видодо, который утверждает, что передал в четверг Владимиру Путину послание от Зеленского.

«Президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях», - заявил Никифоров. Его слова приводит издание «Страна».

В четверг Видодо, после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил, общаясь с журналистами, что передал ему личное послание от Зеленского, с которым встречался в Киеве накануне. Он также выразил надежду на начало диалога между лидерами России и Украины.