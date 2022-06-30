Видодо рассказал, что передал Путину личное послание Зеленского

Президент Индонезии Джоко Видодо передал Владимиру Путину личное послание Владимира Зеленского. Об этом заявил он сам по итогам встречи с российским президентом, которая прошла в четверг.
«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами», - заявил индонезийский руководитель.
Как сообщалось, накануне Видодо побывал с визитом в Киеве. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он предложил ему передать для российского лидера Владимира Путина личное послание.