Видодо рассказал, что передал Путину личное послание Зеленского

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30 июня 2022, 18:54 Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо, фото с сайта Кремля.

Президент Индонезии Джоко Видодо передал Владимиру Путину личное послание Владимира Зеленского. Об этом заявил он сам по итогам встречи с российским президентом, которая прошла в четверг.

«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами», - заявил индонезийский руководитель.

Как сообщалось, накануне Видодо побывал с визитом в Киеве. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он предложил ему передать для российского лидера Владимира Путина личное послание.