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29 июня 2022, 18:23

В ответ на обстрелы Донецка и приграничных сёл России командование специальной военной операции обещало наносить удары по центрам принятия решений. Как это происходит и какую роль в этом играет разведка?



После сообщений о гибели мирных людей от огня орудий, поставленных НАТО киевскому режиму, у многих сжимаются кулаки. Люди требуют нанесения обещанных ударов по центрам принятия решений. Горячие головы предлагают массированные бомбардировки правительственного квартала в Киеве, «откалибровать» майдан Незалежности, уничтожить сверхзвуковым «Кинжалом» бункер Зеленского. Уничтожение Зеленского принесёт больше вреда, чем пользы. На место этого клоуна тут же станет другая американская марионетка. Более умная и профессиональная.



Однако массовое уничтожение генералов и офицеров ВСУ стало результатом комплексных действий российских военных специалистов. Так, помимо успешной работы разведки немаловажным является скорость передачи информации о местоположении и времени проведения рабочего совещания командного состава ВСУ. Это же касается и времени принятия решений по нанесению высокоточных ударов нашим командованием. После потери украинской армией такого количества высокопоставленных офицеров произошла децентрализация управления. Из-за этого существующие укрепрайоны не могут слаженно взаимодействовать между собой.



Конечно, эта «генеральская уборка» негативно сказалась на боевом духе украинской группировки. Она уже оставила Северодонецк, другие важные населённые пункты. Сейчас в генштабе Украины идут лихорадочные переназначения высшего офицерского состава. Вместо уничтоженных посылают новых командиров. Но они не сумеют быстро сориентироваться на местности. Им потребуется какое-то время для адаптации к ситуации. А времени этого им никто не даст. Если так дело пойдёт и дальше, то Украина без генералов останется.



Особый акцент в операции «Обезглавливание» надо сделать на иностранных советниках и специалистах. Не секрет, что украинской армии помогает тайная сеть шпионов и коммандос (бойцов спецподразделений вооружённых сил) США и их союзников. Сотни военных стран НАТО работают на территории Украины – они обеспечивают поставки оружия и разведданных, а также проводят обучение.



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