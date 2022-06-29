Театрализация украинцами своих побед приводит к огромным потерям ВСУ

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29 июня 2022, 16:56

Оборона ВСУ в районе промзоны Северодонецка окончательно рухнула, как и вся оборона в разрозненных очагах на левом берегу Северского Донца. Командование ВСУ давно требовало у офиса Зеленского разрешения на отвод войск оттуда, но не получало его по политическим причинам. В Киеве усиленно изображали «перемогу» – это привело к катастрофическим последствиям. В итоге украинцам пришлось драпать в Лисичанск без техники, на лодках и вброд. Причём часть из них так и не смогла это сделать и была заблокирована на заводе «Азот». Но Киев настаивал на «удержании города любой ценой», хотя бы номинально. Вот и дождались.



А следом – рухнула оборона и на участках фронта и под Лисичанском. В данный момент не очень понятно, что предпримут украинские силы – будут пытаться прорваться, деблокировать окруженцев или сдаваться. Но что бы они ни делали, в условиях превосходства ВС РФ в огневой мощи, броне, господстве в воздухе и ситуационной осведомлённости, шансов на положительный исход у них практически нет. Время упущено, и причина – та же. Желание Зеленского поддержать мнимую «перемогу», которое всегда оборачивается многотысячными жертвами среди солдат и офицеров. Потери ВСУ, НГУ, территориальной обороны и прочих структур только убитыми уже составляют десятки тысяч человек. А есть ещё тяжелораненые, дезертиры и пленные.



Людей в ВСУ пока ещё немало. Хотя утрата последних квалифицированных кадров очень опасна для украинской армии, но в Киеве этого не понимают. А вот с техникой – полный швах. Никакие подачки от союзников уже не спасают – их уничтожают очень быстро.



В Киеве пока подспудно, а в натовских штабах более чётко уже понимают, что ВСУ не спасёт ни отход остатков сил на линию Северск – Соледар – Бахмут, ни отход до Славянска и Краматорска. Это лишь отсрочка неизбежного. Если уж не удалось удержать строившуюся 8 лет линию обороны, то скороспелые оборонительные сооружения украинцам и подавно не помогут. К тому же обе эти линии уязвимы с флангов и тыла.



На Западе, похоже, уже поняли, к чему идёт дело. Там уже рассматривают возможности для ВСУ удержания фронта даже не по Днепру, а на линии Винница – Житомир. Подразумевая, что остальные территории Украины к концу осени будут потеряны. Включая и Киев. И рассматривают варианты «дипломатической заморозки» конфликта на этой линии. Но зачем России это нужно? Даже в одной украинской области противники смогут организовать очередную горячую точку, набитую террористами.



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