Военкор Руденко: командир «Пятнашки» Абхаз прокомментировал «прорыв» ВСУ под Угледаром

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28 июня 2022, 13:21

Шеврон батальона "Пятнашка", Dawid Hudziec/novorosinform.org/ Global Look Press

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко смог взять комментарий по поводу информации о прорыве украинских формирования на Угледарском направлении. Ситуацию на местах осветил командир добровольческого батальона «Пятнашка» Донецкой Народной Республики (ДНР) Ахра Авидзба с позывным «Абхаз».

«Ситуация простая у нас сегодня, даже великолепная. Видать кто-то из наших генералов занимался дзюдо. Принцип «используй силу противника, чтобы его опрокинуть». Поэтому позволили противнику в направлении Угледара сделать якобы прорыв. Загнали его в огненный мешок, рассеяли и отрофеились. Минимум пять танков, которые в целости и сохранности перешли на сторону ополчения. Так что, дай бог здоровья тем ребятишкам, которые бросают танки целыми, бегают быстро. Бегите домой! Танки наши. Спасибо российской армии и совместной группировке Луганской и Донецкой республик, которые это совершили! И, я думаю, таких всяких сюрпризов ещё ждёт впереди очень-очень много для нашего противника», − прокомментировал эпизод боёв легендарный «Абхаз».

Как сообщалось ранее, офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что средства оперативного контроля ЛНР отследили передвижение американской РСЗО HIMARS, из которой ранее был обстрелян Перевальск. Ее вскоре планируют уничтожить.