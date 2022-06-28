Минобороны РФ: пожар в ТЦ в Кременчуге под Полтавой вызвала детонация боеприпасов, хранившихся там.

Аргументы Недели → В мире 13+

28 июня 2022, 11:41

Пожарные, Juri Zolotarev/ globallookpress.com

Министерство обороны России сообщило, что пожар в торговом центре в Кременчуге под Полтавой вызвала детонация боеприпасов, хранившихся там.



Минобороны также уточнило, что в ангарах армии Украины находилось поступившее от США и европейских стран вооружение и боеприпасы.



В результате удара Воздушно-космических сил России по складам на заводе в Кременчуге боеприпасы были уничтожены, их детонация вызвала пожар в торговом центре, сообщает военное ведомство РФ.



Ранее сообщалось об ударе Вооруженных сил России по цехам ракетно-строительной корпорации «Артём» в Шевченковском районе Киева, где производились боеприпасы для украинских военных.