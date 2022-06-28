Минобороны РФ: пожар в ТЦ в Кременчуге под Полтавой вызвала детонация боеприпасов, хранившихся там.

Министерство обороны России сообщило, что пожар в торговом центре в Кременчуге под Полтавой вызвала детонация боеприпасов, хранившихся там.
Минобороны также уточнило, что в ангарах армии Украины находилось поступившее от США и европейских стран вооружение и боеприпасы.
В результате удара Воздушно-космических сил России по складам на заводе в Кременчуге боеприпасы были уничтожены, их детонация вызвала пожар в торговом центре, сообщает военное ведомство РФ.
Ранее сообщалось об ударе Вооруженных сил России по цехам ракетно-строительной корпорации «Артём» в Шевченковском районе Киева, где производились боеприпасы для украинских военных.
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