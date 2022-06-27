ВС России 26 июня нанесли ракетный удар по цехам в Киеве, где производились боеприпасы для украинских военных

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27 июня 2022, 15:08

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/globallookpress.com

Вооруженные силы России 26 июня нанесли ракетный удар по цехам ракетно-строительной корпорации «Артём» в Шевченковском районе Киева, где производились боеприпасы для украинских военных. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



В российском Минобороны также сообщили, что все четыре ракеты достигли цели, объект поражён. При этом гражданская инфраструктура Киева в результате применения высокоточного оружия не пострадала.



Ранее сообщалось об ракетном ударе со стороны России по учебным центрам Вооруженных сил Украины в Черниговской, Житомирской и Львовской областях.