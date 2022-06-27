ВС России 26 июня нанесли ракетный удар по цехам в Киеве, где производились боеприпасы для украинских военных

Вооруженные силы России 26 июня нанесли ракетный удар по цехам ракетно-строительной корпорации «Артём» в Шевченковском районе Киева, где производились боеприпасы для украинских военных. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В российском Минобороны также сообщили, что все четыре ракеты достигли цели, объект поражён. При этом гражданская инфраструктура Киева в результате применения высокоточного оружия не пострадала.
Ранее сообщалось об ракетном ударе со стороны России по учебным центрам Вооруженных сил Украины в Черниговской, Житомирской и Львовской областях.
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