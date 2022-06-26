Армия России ударила высокоточным оружием и «Калибрами» по учебным центрам ВСУ в Черниговской, Житомирской и Львовской областях

Российская армия ударила высокоточными средствами поражения и крылатыми ракетами «Калибр» по учебным центрам Вооруженных сил Украины в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. Об этом, как передает РИА Новости, заявило министерство обороны РФ.
«Высокоточным оружием и "Калибрами" нанесен удар по территории учебных центров войск Украины в Черниговской, Житомирской, Львовской областях», — приведена информация от Минобороны в посте, появившемся в Tekegram-канале агентства.
Ранее в воскресенье Народная милиция ЛНР сообщила, что подразделения республики эвакуируют с химического предприятия «Азот» в городе Северодонецке мирных жителей, которых держали в заложниках националисты.