НМ ЛНР: войска республики эвакуируют с «Азота» в Северодонецке мирных жителей, которых украинские силы держали в заложниках

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26 июня 2022, 10:52

Боевые действия в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Войска Луганской народной республики эвакуируют с территории химического предприятия «Азот» в городе Северодонецке мирных жителей, которых украинские силы держали в заложниках. Об этом проинформировала Народная милиция ЛНР.

«На данный момент подразделениями НМ ЛНР проводится эвакуация мирных жителей Северодонецка, которые были заложниками националистов на заводе», — указывается в утренней сводке, появившейся в Telegram-канале Народной милиции.

Ранее сегодня сообщалось, что руководитель российского министерства обороны Сергей Шойгу осуществил инспекцию группировки, которая задействована в специальной операции Москвы на Украине.