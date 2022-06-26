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Аргументы Недели Общество 13+

Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации на Украине

, 10:20

Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу, Kremlin Pool / globallookpress.com

Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск РФ, которая задействована в специальной операции на украинской территории. Об этом говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале министерства обороны.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск (сил), задействованную в специальной военной операции на Украине», — указывается в процитированном посте.

Отмечается, что Шойгу заслушал доклады командующих, касающиеся текущей обстановки и действий военных РФ на основных направлениях проводимой операции.

Ранее на текущей неделе стало известно, что подразделения Луганской народной республики при поддержке российских сил полностью освободили расположенные в Донбассе Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино.

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