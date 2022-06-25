Подразделения ЛНР при поддержке войск России полностью освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино

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25 июня 2022, 20:30

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Подразделения Луганской народной республики при поддержке войск Российской Федерации полностью освободили расположенные на территории Донбасса населенные пункты Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино. Об этом, как передает РИА Новости, заявило министерство обороны РФ.

«Подразделения ЛНР при поддержке российских войск полностью освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино, сообщили в Минобороны РФ», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

В МО отметили, что удалось сорвать попытку украинских сил превратить промышленную зону химического предприятия «Азот» в упорный очаг сопротивления.

Ранее в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров указал на то, что в ближайшее время бойцы из республики примутся за освобождение города Лисичанска от «нацистской своры».