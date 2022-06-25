Подразделения ЛНР при поддержке войск России полностью освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино

Подразделения Луганской народной республики при поддержке войск Российской Федерации полностью освободили расположенные на территории Донбасса населенные пункты Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино. Об этом, как передает РИА Новости, заявило министерство обороны РФ.
«Подразделения ЛНР при поддержке российских войск полностью освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино, сообщили в Минобороны РФ», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.
В МО отметили, что удалось сорвать попытку украинских сил превратить промышленную зону химического предприятия «Азот» в упорный очаг сопротивления.
Ранее в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров указал на то, что в ближайшее время бойцы из республики примутся за освобождение города Лисичанска от «нацистской своры».