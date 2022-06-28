Эксперт из Скоукрофта Эмма Эшфорд заявила о ловушке Литвы для НАТО в запрете транзита для Калининграда

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28 июня 2022, 11:43

Порт Калининграда, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Литва своим решением перекрыть транзит грузов для Калининградской области в одностороннем порядке обострила отношения с Россией и втянула НАТО в ловушку. Такое мнение в интервью порталу Foreign Policy выразила старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд.

«Возникает вопрос, консультировались ли литовцы со своими союзниками в Западной Европе или с Соединенными Штатами, прежде чем сделать этот выбор?» − приводят слова эксперта «Известия».

Таким образом, по мнению Эшфорд, Вильнюс заманивает альянс в ловушку. Причём она подчеркнула, что одному члену объединения, «обычно меньшей и более слабой стороне, удается втянуть своего союзника в конфликт, который не отвечает его интересам».

Калининградская область обычно составляет проблему для НАТО, поскольку регион является препятствием для переброски войск в страны Балтии в случае конфликта с Россией. Эксперты всегда отмечали регион, как самую вероятную точку старта противостояния западного военного блока и Москвы.

«Мы должны четко понимать, что Литва сделала чрезвычайно опасный выбор. Многие поставки, на которые полагаются жители Калининграда, доставляются поездом из России. Так что это довольно явный эскалационный шаг со стороны союзника США», — добавила Эшфорд.

Ранее стало известно, что Россия ответит Литве на запрет транзита санкционных товаров Калининград жесткими мерами, которые «способны перекрыть кислород» стране. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.