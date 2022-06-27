Медведев пообещал «жесткие меры» в ответ на действия Литвы в ситуации с калининградским транзитом

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27 июня 2022, 21:05 Источник: РИА Новости

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Россия ответит Литве на запрет транзита санкционных товаров Калинград жесткими мерами, которые «способны перекрыть кислород» стране. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью «Аргументам и Фактам».

По мнению Медведева, Литва, в ситуации с запретом транзита «расшаркалась перед американскими благодетелями в желании угодить США», поскольку Евросоюз не настаивал на введении ограничений, «понимая возможные проблемы».

Действия Литвы политик назвал «частью той самой «войны по доверенности», которую Запад развязал против России. Он пообещал, что ответные меры РФ будут «жесткими» и пострадают от них в первую очередь жители Литвы, «уровень жизни которых по европейским меркам — просто нищенский».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ответ России Литве будет зависеть от того, какая ситуация сложится в ближайшие дни.