Ушаков: ответ России Литве на запрет транзита в Калининград будет зависеть от того, какая ситуация сложится в ближайшие дни

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27 июня 2022, 18:29 Источник: ТАСС

Помощник президента России Юрий Ушаков. Фото с сайта Кремля.

Ответ на недружественные шаги Литвы, которая объявила о блокировке транзита санкционных грузов в Калининград, будет зависеть от того, какие действия в ближайшие дни предпримет для улаживания ситуации Европа. Об этом сказал на брифинге в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков.

«Сейчас этот вопрос находится в движении. В частности, определенные сигналы поступают от Европейской комиссии. Все будет зависеть от того, какая ситуация сформируется в конце концов», - заявил Ушаков.

Он отметил, что российские чиновники разных уровней, оценивая ситуацию с калининградским транзитом, говорили о том, что подобные действия Литвы «ни в какие ворота не лезут» и требуют ответа Москвы.

«Когда перекрывают сообщение между регионами РФ, мы, конечно, оставить без соответствующего ответа это не можем. Сейчас мы посмотрим, какая ситуация создастся в течение ближайших дней», - сказал дипломат.