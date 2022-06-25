Евродепутат Ауштрявичюс сообщил, что ЕК подготовила документ, разрешающий транзит в Калининград, но у Литвы есть право вето

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25 июня 2022, 17:48 Источник: РБК

Железнодорожные составы, Калининград. Фото: Alexander Chernykh/globallook.com

Еврокомиссия готовит документ, который разрешит транзит санкционных товаров через территорию Евросоюза в Калининград. Об этом в своих соцсетях сообщил евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

«Родился документ, который позволит перевозить санкционные грузы через территорию ЕС из «России в Россию». Эта информация была направлена в Литву. Литва в документе не упоминается, но по умолчанию понятно, что он затрагивает Литву, если Литва на это согласится», — написал европарламентарий.

При этом он напомнил, что Литва обладает правом вето. Ауштрявичюс также рассказал, что уже направил председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен и главе евродипломатии Жозепу Боррелю письмо, в котором подчеркнул, что «доверие и надежность политики ЕС неотделимы от полного осуществления санкций без исключения Калининградской области».

Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о признаках изменения позиции ЕС по калининградскому транзиту.