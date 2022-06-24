Алиханов заявил о появлении сообщений о том, что ЕС не станет препятствовать транзиту в Калининград

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24 июня 2022, 18:52 Источник: Telegram

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

Позиция Евросоюза по отношению к калининградскому транзиту изменилась, о чем свидетельствуют «появившиеся сообщения». Об этом заявил в пятницу в своем телеграм-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Появились сообщения о том, что европейцы учтут свои обязательства и не будут препятствовать калининградскому транзиту. Посмотрим, как это отразится в документах и насколько быстро», - сказал Алиханов в своем видеообращении.

Он также добавил, что дает свои результаты «дипломатическое решение по линии министерства иностранных дел».

При этом глава региона подчеркнул, что «при любом сценарии» у калининградских властей «есть из федерального центра необходимая поддержка».

Ранее Алиханов не исключил возможности денонсации соглашений между РФ и Евросоюзом в связи с ограничением Литвой транзита в Калининград.