Алиханов не исключил возможности денонсации соглашений между РФ и Евросоюзом в связи с ограничением Литвой транзита в Калининград

Аргументы Недели → Политика 13+

21 июня 2022, 19:43 Источник: РИА Новости

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Фото: Ministry of Culture Russia/globallook.com

В связи с действиями Литвы по ограничению транзита в Калининград может быть рассмотрен вопрос о денонсации соглашений между Россией и Евросоюзом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Ранее Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с 18 июня, транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию страны. МИД РФ заявил решительный протест в связи с этим послу Евросоюза Маркусу Эдереру.

По мнению Алиханова, решение Литвы грубо нарушает договоренности России и ЕС.

«Конечно, это не мой вопрос, не моего уровня, но рассмотрение вопроса денонсации соглашений с Евросоюзом тоже может иметь место быть, потому что по сути они [Литва] нарушают краеугольные положения этих соглашений между Россией и Европейским союзом», - сказал калининградский губернатор.