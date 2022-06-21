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Алиханов не исключил возможности денонсации соглашений между РФ и Евросоюзом в связи с ограничением Литвой транзита в Калининград

, 19:43 Источник: РИА Новости

Алиханов не исключил возможности денонсации соглашений между РФ и Евросоюзом в связи с ограничением Литвой транзита в Калининград
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Фото: Ministry of Culture Russia/globallook.com

В связи с действиями Литвы по ограничению транзита в Калининград может быть рассмотрен вопрос о денонсации соглашений между Россией и Евросоюзом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Ранее Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с 18 июня, транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию страны.  МИД РФ заявил решительный протест в связи с этим послу Евросоюза Маркусу Эдереру. 

По мнению Алиханова, решение Литвы грубо нарушает договоренности России и ЕС.

«Конечно, это не мой вопрос, не моего уровня, но рассмотрение вопроса денонсации соглашений с Евросоюзом тоже может иметь место быть, потому что по сути они [Литва] нарушают краеугольные положения этих соглашений между Россией и Европейским союзом», - сказал калининградский губернатор.

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