МИД РФ: послу ЕС в Москве был заявлен решительный протест в связи с санкциями на транзит через Литву

Послу Евросоюза Маркусу Эдереру был заявлен решительный протест в связи с ограничением транзита через Литву, сообщает Министерство иностранных дел России.
Ранее дипломатического представителя вызвали в ведомство из-за распространения санкций на грузовой транзит в Калининград.
Эдерер прибыл в Москву с намерением решить проблему дипломатическим путем и «не обострять ситуацию». На месте он встретился с замглавы российского МИДа Александром Грушко.
По итогу встречи МИД России выпустил заявление, в котором говорится о решительном протесте, заявленному Эдереру.
Ранее в министерстве прокомментировали санкции Литвы, назвав их откровенно агрессивными действиями.