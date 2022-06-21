МИД РФ: послу ЕС в Москве был заявлен решительный протест в связи с санкциями на транзит через Литву

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21 июня 2022, 13:51

Маркус Эдерер и Владимир Путин, © Kremlin Pool / globalloolpress.com

Послу Евросоюза Маркусу Эдереру был заявлен решительный протест в связи с ограничением транзита через Литву, сообщает Министерство иностранных дел России.



Ранее дипломатического представителя вызвали в ведомство из-за распространения санкций на грузовой транзит в Калининград.



Эдерер прибыл в Москву с намерением решить проблему дипломатическим путем и «не обострять ситуацию». На месте он встретился с замглавы российского МИДа Александром Грушко.

По итогу встречи МИД России выпустил заявление, в котором говорится о решительном протесте, заявленному Эдереру.



Ранее в министерстве прокомментировали санкции Литвы, назвав их откровенно агрессивными действиями.