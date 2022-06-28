Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

В фуре в Техасе обнаружили тела 46 мигрантов

, 07:12 Источник: ABC

В фуре в Техасе обнаружили тела 46 мигрантов
машина полиции, https://unsplash.com/photos/-T1kWEjrJ1g

В фуре в американском штате Техас были обнаружены тела 46 мигрантов. Согласно последней информации журналистов, ссылающихся на местные власти, к настоящему моменту задержаны первые подозреваемые.

Фура была найдена на небольшой дороге, которая ведет к шоссе. Врачи доставили в больницу двенадцать взрослых и четырех детей с симптомами перегрева. В пожарном департаменте Сан Антонио сообщили, что в машине с погибшими не было воды и системы кондиционирования.

Губернатор Техаса Грегг Эбботт заявил, что вина за случившееся лежит на президенте США Джо Байдене и его решении о смягчении миграционной политики.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram