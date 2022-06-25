По мнению эксперта Акимушкиной, у США наблюдаются сложности в отношениях с латиноамериканскими партнёрами

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25 июня 2022, 18:37 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Джо Байден, президент США, Sarah Silbiger - Pool via CNP/ Consolidated News Photos

Доцент кафедры американских исследований РГГУ Ирина Акимушкина провела детальный анализ недавно прошедшего в Лос-Анджелесе Саммита Америк. Она полагает, что страны Латинской Америки не стоит относить к полностью зависимым от Соединённых Штатов. По большому счёту само мероприятие являлось лишь имиджевой встречей глав государств региона, от которых ничего не зависит. Не пригласив на Саммит руководителей Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, американцы дали понять, что с их руководителями говорить им не о чем. Зато со всеми другими странами темы были достаточно важными. На встречу некоторые правители не приехали, предпочтя отправить туда представителей своих МИДов. Но доцент Акимушкина отметила, что не стоит думать, будто бы это было актом игнорирования мероприятия.

Администрация Байдена пытается сейчас расширить число стран именно Южной Америки, которые могли бы за американский счёт принимать у себя мигрантов и размещать их, пока власти Соединённых Штатов не примут решения по каждому конкретному случаю прошений о получении убежища. Однако особо желающих на такой вариант решения миграционной проблемы нет. Да и обещанная США помощь выглядит насмешкой по сравнению с другими программами Белого Дома. В связи с этим президент Мексики Мануэль Обрадор чётко заметил, что Конгресс спокойно нашёл 40 млрд $ для Украины, но до сих пор не выделил запланированных давно 4 млрд на смягчение миграционного кризиса в Центральной Америке. Таким образом, он высказал свою критическую позицию.

То же самое и с вопросами пандемии. При всех достижениях американской медицины именно США оказались на первом месте по числу заражённых коронавирусом в мире, хотя это лишь только официальные данные. Латиноамериканские лидеры сильно засомневались, что им стоит использовать американский опыт по борьбе с вирусами. Обсуждали и злободневную украинскую ситуацию. Как известно, все попытки американцев склонить большинство стран Латинской и Южной Америки на свою сторону обернулись неудачей. В экономическом плане Москва не представляет никакой угрозы для Вашингтона на континенте. Но с Китаем вопрос сложнее. Влияние КНР на мировую экономику и политическую ситуацию продолжает нарастать с каждым годом.

Госпожа Акимушкина отметила, что прошедший Саммит Америк, как и пребывание у власти в Вашингтоне демократов Байдена, показали, что там вовсе отсутствует чёткая и ясная стратегия по сохранению своего былого влияния в Латинской Америке. «Либо же власти США по-прежнему верят в те постулаты, что оставил им после себя предыдущий лидер Трамп», - говорит эксперт. Новые реалии американское руководство игнорирует или воспринимает по старинке. А это означает, что латиноамериканские державы могут вполне задуматься о большем ориентировании на Китай и ряд европейских стран. В связи с этим влияние КНР на регион может значительно усилиться.