Байден распорядился на 35% повысить пошлины на импорт ряда российских товаров

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27 июня 2022, 19:21 Источник: ТАСС

Президент США Джо Байден. Фото: Peter Kneffel/globallook.com

США до 35% подняли ставку таможенной пошлины на ввоз ряда российских товаров, импорт которых пока еще не запрещен. Это следует из постановления, подписанного президентом США Джо Байденом. Документ распространен Белым домом в понедельник.

Такое решение администрация Байдена приняла вследствие того, что на Россию, согласно решению американского Конгресса, больше не распространяется режим наибольшего благоприятствования в торговле. По мнению американского президента, в этих условиях повышение пошлин «является обоснованным и соответствует внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов», отмечается в документе.

Ранее Байден вслед за британским премьером Борисом Джонсоном заявил, что страны «Большой семерки» запретят импорт золота из России.