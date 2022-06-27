Лидеры G7 решили выделить Украине в 2022 году около $29,5 млрд «бюджетной поддержки» для покрытия дефицита

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27 июня 2022, 16:45

Саммит "Большой семерки", Chigi Palace Press Office/ Filip/ globallookppress.com

Лидеры стран «Большой семерки» решили выделить Украине в 2022 году около $29,5 млрд «бюджетной поддержки» для покрытия дефицита. Об этом говорится в их совместном заявлении.

«На сегодняшний день мы готовы выделить или пообещали и предоставили бюджетную поддержку в размере до 29,5 млрд долларов в 2022 году, чтобы помочь Украине ликвидировать дефицит финансирования и продолжать обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу», — говорится в сообщении.



В G7 также заявили, что данная финансовая поддержка дополняет экономическую помощь, предоставленную Украине с 2014 по 2021 год. По подсчетам объединения, она превышает $60 млрд.



Ранее сообщалось о заявление руководителей государств «Большой семерки», в котором говорилось о необходимости принятия Киевом решения о мирном урегулировании без давления извне.