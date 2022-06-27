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МО РФ: в ходе боев возле Лисичанского НПЗ уничтожены грузинские наемники, причастные к истязаниям и убийствам российских военных

, 15:33

МО РФ: в ходе боев возле Лисичанского НПЗ уничтожены грузинские наемники, причастные к истязаниям и убийствам российских военных
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

В ходе боестолкновений возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода ликвидированы грузинские наемники, причастные к истязаниям и убийствам российских военнослужащих. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«26 июня в ходе боев в 3-х км от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской народной республики российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников общей численностью 14-ть боевиков», — указывается в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве отметили, что одна из групп включала в себя наемников из Грузии. Согласно сведениям МО, ликвидированные боевики причастны к истязаниям и убийствам российских военных под Киевом в марте текущего года.

Как сообщалось ранее в понедельник, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что «сейчас не время для переговоров».

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