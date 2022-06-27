Минобороны России: украинское командование пытается остановить хаотичное бегство своих военных в районе Лисичанска

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27 июня 2022, 15:04

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украинское командование пытается остановить хаотичное бегство своих военных в районе расположенного в Донбассе города Лисичанска. На это указало министерство обороны РФ.

«На фоне успехов российской армии по освобождению территории Донбасса украинское командование пытается остановить хаотичное бегство военнослужащих украинских подразделений в районе Лисичанска», — говорится в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве отметили, что для удержания на позициях личного состава первого батальона 72-й бригады Вооруженных сил Украины в район поселка Волчеяровка был направлен заградительный отряд, состоявший из националистов группировки «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещенная в России). Данное подразделение ликвидировала артиллерия РФ.

Как сообщалось ранее сегодня, украинский президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что «сейчас не время для переговоров».