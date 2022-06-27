В НАТО заявили в ответ на обвинения Киева, что их главная задача — защита миллиарда людей, живущих на пространстве альянса

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27 июня 2022, 14:43

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ, Ddp Imageshannibal Hanschke/globallookpress.com

В НАТО, отвечая на обвинения Киева в недостаточной военной помощи, заявили, что их главная задача — «защита миллиарда людей, живущих на пространстве НАТО».



«У нас в НАТО есть согласие о распределении ролей. Альянс как таковой оказывает Украине нелетальную помощь, а государства-члены предоставляют летальное оружие. В конце концов, что важнее для вас самих: это распределение? или интересен конечный результат, то есть оказанная Украине помощь? Поэтому я советую друзьям в Киеве воспринимать нашу помощь в целом», — сообщил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.



Киев регулярно связывается с Западом с просьбой предоставить вооружение. Москва неоднократно обращала внимание на опасность наращивания странами Запада поставок вооружения на Украину.

Ранее украинская сторона также обвинила Германию в недостаточной военной поддержки Киеву. Однако эту информацию опроверг заместитель главы немецкого правительства Роберт Хабек.