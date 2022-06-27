МИД России ввел санкции против 43 канадских чиновников и политиков

Российское министерство иностранных дел ввело санкции против 43 граждан Канады. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
Невъездной санкционный список состоит из федеральных и региональных чиновников, функционеров правящей Либеральной партии и общественных деятелей.
Среди них председатель Либеральной партии Канады Сюзан Коуан, экс-глава Центробанка страны Марк Карни, заместитель руководителя аппарата премьер-министра Маржори Мишель и другие.
«В условиях, когда правящий в Канаде режим Джастина Трюдо упорно проводит курс воинствующей русофобии, российская сторона оставляет за собой право принимать контрмеры в порядке реакции на откровенно враждебные действия Оттавы», - сказано в заявлении российского МИД.
Ранее сообщалось, что Канада присоединилась к запрету Великобритании, США и Японии на импорт российского золота.
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