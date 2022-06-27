Министр по делам экономики Хабек: Германия готова делиться своим газом с соседними странами ЕС

Министр по делам экономики Роберт Хабек сообщил, что Германия готова делиться газом из собственных хранилищ с соседями из Евросоюза.
«Ни одна страна не может быть предоставлена сама себе» , - сказал он. «Если Германия сейчас пытается заполнить свои хранилища, то не для того, чтобы снабжать только Германию, но и соседние страны: Чехия, Австрия, при определенных обстоятельствах Польша, Франция тогда будут нуждаться в нашей поддержке, как и наоборот», - поделился Хабек.
Глава Минэкономики Германии также отметил, что Европа должна сохранить сплоченность в этом вопросе и поддерживать союзников.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Берлин и Вашингтон всегда будут действовать сообща в вопросах оказания помощи Украине.
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