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Шольц: Германия и США будут всегда действовать сообща в вопросах оказания помощи Украине, она имеет право на самооборону

, 16:34

Шольц: Германия и США будут всегда действовать сообща в вопросах оказания помощи Украине, она имеет право на самооборону
Канцлер Германии Олаф Шольц, IMAGO/Arnulf Hettrich / globallookpress.com

Берлин и Вашингтон будут всегда действовать сообща в вопросах оказания помощи Украине, бывшая советская республика имеет право на самооборону. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил глава немецкого правительства Олаф Шольц.

«Германия и США будут всегда действовать сообща в вопросах оказания поддержки Украины; она имеет право на самооборону, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Шольц также сказал, что Группа семи крайне обеспокоена макроэкономической ситуацией в мире», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, в Белом доме указали на то, что США и ФРГ едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования ситуации на Украине.

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