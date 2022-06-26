Белый дом: США и Германия едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования конфликта на Украине

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26 июня 2022, 16:13

Флаг США, Hauke Schröder / globallookpress.com

Вашингтон и Берлин едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования конфликта на Украине. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступили в Белом доме.

«США и ФРГ едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявили в Белом доме по итогам переговоров Байдена с Шольцем», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что промышленная зона города Северодонецка полностью не зачищена, там остаются чуть больше тысячи киевских военных.