Помощник главы МВД ЛНР Киселев: промзона Северодонецка полностью не зачищена, там остаются чуть больше тысячи украинских военных

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26 июня 2022, 15:52 Источник: ТАСС

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Промышленная зона города Северодонецка полностью не зачищена, там остаются чуть больше тысячи украинских военных. Такую информацию в разговоре с ТАСС озвучил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.

По его словам, в промзоне в настоящий момент находятся бойцы одного из добровольческих батальонов и представители территориальной обороны.

«Количество чуть больше тысячи человек», — отметил Киселев.

Как сообщалось ранее сегодня, посол ЛНР в России Родион Мирошник выступил с заявлением о том, что до 70 украинских боевиков с химического предприятия «Азот» в Северодонецке взяты в плен.