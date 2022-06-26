Помощник главы МВД ЛНР Киселев: промзона Северодонецка полностью не зачищена, там остаются чуть больше тысячи украинских военных

Промышленная зона города Северодонецка полностью не зачищена, там остаются чуть больше тысячи украинских военных. Такую информацию в разговоре с ТАСС озвучил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.
По его словам, в промзоне в настоящий момент находятся бойцы одного из добровольческих батальонов и представители территориальной обороны.
«Количество чуть больше тысячи человек», — отметил Киселев.
Как сообщалось ранее сегодня, посол ЛНР в России Родион Мирошник выступил с заявлением о том, что до 70 украинских боевиков с химического предприятия «Азот» в Северодонецке взяты в плен.