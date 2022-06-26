Посол ЛНР Мирошник: до 70 украинских боевиков с «Азота» в Северодонецке взяты в плен

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26 июня 2022, 15:15

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

До 70 украинских боевиков с химического предприятия «Азот» в городе Северодонецке взяты в плен. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, озвучил посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник.

«До 70 боевиков с "Азота" в Северодонецке взяты в плен, заявил посол ЛНР в РФ. Он сообщил, что населенные пункты по левую сторону реки Северский Донец, а также Северодонецкий аэропорт зачищены», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев указал на то, что наемники из Франции, Польши, Германии и Соединенных Штатов бежали ночью из Северодонецка, бросая оружие.