Помощник главы МВД ЛНР Киселев: наемники из Франции, Польши, Германии и США бежали ночью из Северодонецка, бросая оружие

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26 июня 2022, 14:50 Источник: Telegram-канал ТАСС

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Наемники из Франции, Польши, Германии и Соединенных Штатов бежали ночью из города Северодонецка, бросая оружие. На это, как передает ТАСС, указал Виталий Киселев, помощник министра внутренних дел Луганской народной республики.

«Наемники из Франции, Польши, ФРГ и США бежали ночью из Северодонецка, бросая оружие; в промзоне остается еще около тысячи боевиков, сообщил помощник главы МВД ЛНР», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Накануне министерство обороны РФ заявило, что подразделения ЛНР при поддержке российских войск полностью освободили Северодонецк, а также населенные пункты Боровское, Вороново и Сиротино.