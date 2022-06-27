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Посол ЛНР Мирошник: все заложники украинских боевиков на «Азоте» в Северодонецке освобождены

, 11:15

Посол ЛНР Мирошник: все заложники украинских боевиков на «Азоте» в Северодонецке освобождены
Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Все заложники украинских боевиков на химическом предприятии «Азот», расположенном в городе Северодонецке, освобождены. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, озвучил Родион Мирошник, посол Луганской народной республики в Москве.

«Все заложники украинских боевиков на территории завода "Азот" в ЛНР освобождены, сообщил посол республики в РФ», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее в понедельник сообщалось, что руководитель управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России террористическими актами и диверсиями на ее территории.

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