Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Глава военной разведки Украины Буданов пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории

, 11:03

Глава военной разведки Украины Буданов пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов пригрозил Российской Федерации террористическими актами и диверсиями на ее территории. Об этом информирует РИА Новости.

«Руководитель управления разведки украинского Минобороны Буданов в интервью FT пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

РФ с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Ранее в понедельник Народная милиция ЛНР сообщила, что из промышленной зоны химического предприятия «Азот» в Северодонецке накануне эвакуировали свыше 500 мирных жителей.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество