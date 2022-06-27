Глава военной разведки Украины Буданов пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории

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27 июня 2022, 11:03

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов пригрозил Российской Федерации террористическими актами и диверсиями на ее территории. Об этом информирует РИА Новости.

«Руководитель управления разведки украинского Минобороны Буданов в интервью FT пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

РФ с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Ранее в понедельник Народная милиция ЛНР сообщила, что из промышленной зоны химического предприятия «Азот» в Северодонецке накануне эвакуировали свыше 500 мирных жителей.