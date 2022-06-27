Народная милиция ЛНР: из промзоны «Азота» в Северодонецке 26 июня эвакуировали свыше 500 мирных жителей

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27 июня 2022, 09:47

Боевые действия в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Из промышленной зоны химического предприятия «Азот», которое расположено на территории города Северодонецка, накануне эвакуировали свыше 500 мирных жителей. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», заявили в Народной милиции ЛНР.

«Из промзоны завода “Азот” в Северодонецке 26 июня эвакуировали более 500 мирных жителей, сообщили в Народной милиции ЛНР», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее ТАСС проинформировал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожают в городе Лисичанске иностранных инструкторов, опасаясь раскрытия ими секретных сведений после сдачи в плен.