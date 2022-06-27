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Американский экономист Питер Шифф: Байден «выстрелит себе в ногу», введя эмбарго на российское золото

, 08:29

Американский экономист Питер Шифф: Байден «выстрелит себе в ногу», введя эмбарго на российское золото
фото из открытых источников

Американский экономист Питер Шифф считает, что президент США Джозеф Байден окажет России большую услугу, решив ввести санкции в отношении российского золота.

Шифф написал в социальной сети свое мнение по поводу очередных антироссийских санкций, которые рассматривают США. Эксперт полагает, что Байден "выстрелит себе в ногу", введя эмбарго на российское золото, - передает радио Sputnik. Он отметил, что от своих же санкций пострадают простые американцы, а не Путин.

"И снова от этого будут неприятные последствия. Байден ударит по американцам, а не по Путину, поскольку именно они будут платить больше", – указано в сообщении экономиста в Twitter-аккаунте.

Байден вслед за главой британского правительства Борисом Джонсоном заявил, что государства, входящие в «Большую семерку», запретят импорт золота из Российской Федерации.

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