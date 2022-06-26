Народная милиция ЛНР: в Лисичанске находится несколько высокопоставленных сотрудников офиса Зеленского — их пытаются задержать

В Лисичанске, на территорию которого в субботу вошли войска ЛНР и Российской Федерации, находятся сейчас несколько высокопоставленных сотрудников офиса Зеленского. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС со ссылкой на источник в Народной милиции ЛНР.
«В Лисичанске, кроме множества иностранных наемников, находится несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Зеленского. Сейчас предпринимаются все необходимые меры, чтобы они не смогли улизнуть из города» - заявил в беседе с ТАСС источник. Имена чиновников при этом не раскрываются.
Ранее сообщалось, что в субботу в Лисичанск вошли силы ЛНР и РФ, внутри города идут боестолкновения.