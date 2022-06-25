ТАСС: войска ЛНР и России зашли в Лисичанск, бои идут внутри города

Войска ЛНР и Российской Федерации зашли на территорию расположенного в Донбассе города Лисичанска, в настоящий момент боестолкновения идут внутри населенного пункта. Соответствующую информацию распространил ТАСС.
«Силы Луганской народной республики и России зашли в Лисичанск, бои идут внутри города, сообщил наш источник, близкий к Народной милиции ЛНР», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.
Ранее в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что промышленная зона и аэропорт города Северодонецка полностью освобождены. По словам политика, с территории химического предприятия «Азот» освобождены 800 мирных жителей.