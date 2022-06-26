Bloomberg: утром 27 июня Россия окажется в ситуации дефолта

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26 июня 2022, 15:29 Источник: Коммерсантъ

Доллары. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

27 июня для России произойдет «событие дефолта», поскольку страна не сможет выполнить свои обязательства по погашению внешнего долга. Об этом написало в воскресенье агентство Bloomberg, проанализировав условия долговых обязательств РФ.

Как пишет издание, льготный период для выплаты процентов по евробондам на сумму около 100 млн долларов истекает 26 июня. Если к этой дате инвесторы не получат деньги, произойдет дефолт. Это будет первый дефолт по внешним долговым обязательствам за последние 100 лет, указывает агентство.

Ранее сообщалось, что крупнейшие банки Соединенных Штатов отказались обслуживать внешний долг России.

Тем временем, как заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, страна располагает необходимыми средствами для оплаты внешнего долга и готова платить по нему как в рублях, так и по схеме, удобной для держателей бумаг.