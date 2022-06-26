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В Сети раскритиковали решение президента США Байдена запретить импорт российского золота

, 15:19 Источник: РИА Новости

В Сети раскритиковали решение президента США Байдена запретить импорт российского золота
Президент США Джо Байден, фото; Frank Hoermann/SVEN SIMON, globallookpress.com

Американские комментаторы в соцсетях раскритиковали решение G7 ввести эмбарго на российское золото. Решение поддержал президент США Джозеф Байден, который также подвергся негативу в Сети. 

В своих комментариях пользователи упомянули высокие цены на нефть, подрыв мировой экономике  и финансовый кризис.

Так, пользователь с ником ranjeetspecial заявил, что подобные санкции ударяют по всем странам мира, в том числе и США «с дорогим газом и ценами на продукцию». Комментатор также упомянул о подорожании энергоресурсов «А Россия в это время посмеивается, пока дорожает сырая нефть. Отличное достижение.»

«Любопытно, сколько людей из его ближайшего окружения в последнее время купили акции в золоте», — поинтересовался DunnoWut

«Золото хотя бы имеет ценность, так что теперь у русских есть золото. По крайней мере, они льют золото, а не печатают. Тьфу», — высказался macnizel.

Ранее Президент Соединенных Штатов Джо Байден вслед за главой британского правительства Борисом Джонсоном заявил, что государства, входящие в «Большую семерку», запретят импорт золота из Российской Федерации

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