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ВОЗ не признала чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян

, 07:29 Источник: ВОЗ

ВОЗ не признала чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян
эмблема ВОЗ, Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Утром в воскресенье стало известно, что Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям по итогам прошедшего заседания не признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян.

В заявлении членов комитета говорится, что было принято решение проинформировать генерального секретаря ВОЗ Антониу Гутерреша о необходимости определить, что вспышка оспы обезьян на данном этапе не является чрезвычайной ситуацией международного значения.

С начала года было выявлено более 3,2 тысячи случаев заражения оспой обезьян среди людей в 48 странах мира.

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