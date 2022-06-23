В ВОЗ идут активные обсуждения по проблеме «обезьяньей оспы»

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23 июня 2022, 21:45 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Большая часть мировых СМИ заострена на вопросах политического содержания. Но мало кто помнит, что человечество может быть бессильно перед новыми волнами разных болезней.

Угроза пандемий до сих пор актуальна, и то, что мы видели в прошедшие 2 года может вполне повториться. Коронавирусная инфекция потихоньку идёт на спад, но на лицо очередная эпидемия. Речь идёт об оспе обезьян, которая сейчас сильно волнует эпидемиологов со всего мира. Эксперты опасаются, что дело дойдёт до новой пандемии, и тогда будет как с коронавирусом или намного хуже.

Количество заболевших оспой обезьян на данный момент перевалило за 3000 во всём мире. Вирус был зафиксирован почти в 60 странах. В последние дни ежесуточный прирост заметно ускорился и составляет уже примерно 300 случаев. Основной удар приходится на государства Европы, хотя случаи заражения потихоньку выявляются и в США. В России инфекции подобного рода пока что не выявлено. В ВОЗ считают, что нужно срочно собирать заседание. 23 июня объявлено экстренное совещание организации по вопросам оспы обезьян. Ряд специалистов уже приближается к тому, чтобы назвать происходящее началом новой пандемии.