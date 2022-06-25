Жители британского Рединга, приютившие украинских беженцев, просят их подыскать другое жилье: «это продолжается слишком долго»

Жители британского города Рединга, предоставившие жилье украинским беженцам, стали тяготиться гостями и все чаще предлагают им подыскать альтернативные квартиры. Об этом написала обозреватель портала Getreading Ханна Робертс.
Как пишет журналистка, британцы, которые поначалу с энтузиазмом приняли украинцев, не предполагали, что их пребывание затянется так надолго.
«Наши хозяева просят нас найти другое место для проживания и уехать, потому что это продолжается слишком долго», - приводит Робертс слова беженцев.
Ранее сообщалось, что Польша с 1 июля перестанет платить компенсации гражданам, разместившим у себя украинских переселенцев.